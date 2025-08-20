◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手（２７）が２０日、広島戦（横浜）に「１番・右翼」でスタメン出場し、８回先頭の５打席目に右腕の岡本から左前安打を放ち、１８試合連続安打をマークした。先発右腕・大瀬良と対戦した初回先頭の１打席目は二ゴロ。２回の２打席目には左肩付近に死球を受けた。２番手の下手投げ右腕・鈴木と対戦した４回先頭の３打席目は三ゴロ。３番手左腕の