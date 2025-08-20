フィギュアスケート女子で昨季の世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）が２０日、京都・宇治市の「木下アカデミー京都アイスアリーナ」で練習を公開した。今季のフリープログラム「ロミオとジュリエット」の曲をかけ、３回転の連続ジャンプなどを着氷。「緊張感をもって練習していた出来が、本番につながってくると思う。体力面も含めて、これから詰めていく」と語った。１２日の今季初戦、サマーカップでは２位。次