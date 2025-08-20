◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人がヤクルトに敗れ、勝率５割から再び「借金１」となった。初先発から２連勝だった先発の森田駿哉投手は、２回に一発でプロ初の自責点となる先制点を許し、同点の４回に山田哲人内野手の勝ち越し２ラン、５回にも追加点を奪われ５回途中８安打６失点で降板。１９日は２０安打で１５得点した打線はヤクルトの先発・アビラ投手に６回途中３安打２得点９奪三振に抑えられ