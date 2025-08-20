◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人の宮原駿介投手が、３番手で登板。自身初の２連投に回またぎながら、２回２６球を投げて、無安打無失点、２Ｋの好投だった。２―７の７回から登板。この回の先頭・オスナを投ゴロ。続く６番・山田には四球を与え、７番・古賀は遊飛。８番・岩田を一飛に打ち取った。さらに８回もマウンドへ。代打・北村恵を一直。１番・丸山を変化球で空振り三振。最後は２番・伊