パフォーマンスが大幅進化し“メーカー史上最強”スペックに！2025年8月19日にアウディジャパンは、「e-tron GTシリーズ」を大幅に刷新し、新型「S e-tron GT」と「RS e-tron GT performance」を同日より発売すると発表しました。さらに、このアップデートモデルの発売を記念して、日本市場では25台限定の特別仕様車「RS e-tron GT performance exclusive edition」も展開されます。【画像】超カッコイイ！ これが“メーカー史