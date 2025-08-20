記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は20日の記者会見で、ガザ情勢に関する質問に対し、中国は現在のガザ情勢に強い関心を寄せていると表明、各方面ができるだけ早く停戦の取り決めに合意し、情勢の沈静化を図り、ガザの人道危機を着実に緩和するよう望むと述べた。