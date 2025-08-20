◇セ・リーグ巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人は大勝翌日に大敗を喫して連勝を逃し、またも借金生活に逆戻りとなった。前日19日の同戦で今季最多の20安打15得点と爆発した打線が、この日は相手先発右腕・アビラの前に6回途中まで3安打2得点。その後も矢崎、石山、木沢、清水の継投にかわされ、結局、散発5安打2得点に終わった。プロ3度目の先発マウンドに上がった2年目左腕・森田は5回途中8安打6失点と初め