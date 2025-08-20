◇セ・リーグ巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人の丸佳浩外野手（36）が史上最遅となるプロ18年目でのサイクル安打を記録してから一夜明けた20日のヤクルト戦（神宮）に「3番・右翼」で先発出場。4打数無安打2三振に倒れて今季初の3試合連続猛打賞を逃した。丸は前日19日の同戦で自身初となるサイクル安打を達成。2021年9月18日の巨人戦（東京D）で達成した塩見泰隆（ヤクルト）以来となる史上72人目＆77度目で