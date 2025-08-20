北海道・知床でヒグマの生態調査などを担う「知床財団」は20日、羅臼岳で友人と登山中にヒグマに襲われ死亡した東京都の男性会社員の遺留品とみられる靴やスマートフォンなどを、襲撃現場付近で発見したと明らかにした。警察を通じて遺族に返還される見通し。