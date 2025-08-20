全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。愛知県勢は、男子高飛び込みで、ルネサンス豊田の片岡三亮選手が優勝し、板飛び込みとの２冠を達成。競泳男子では、豊川の松山育選手が１００メートル自由形を制し、４００メートルメドレーリレーでは中京大中京が優勝した。ルネサンス豊田 片岡三亮選手（３年）「最後まで平常心を貫けた。自分との戦