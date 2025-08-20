私はリサ（30代）。私の会社は年に一度、1週間のリフレッシュ休暇が設けられています。上司に「そろそろ取ったら？子どもの長期休暇に合わせてもいいよ」と言ってもらえたので……。思い切ってジュン（小2）と沖縄旅行することにしたのです！旦那は長期の旅行は嫌いだし、そもそも有給を取らないので、2人だけで行きます。久しぶりの旅行に私もジュンも胸が高まっていたのですが……なんと、想定外なことに旦那が反対してきた