◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）西武が、逆転負けで3連敗を喫した。西武先発の松本航は2回、無死から山川穂高に135キロカットボールを右中間テラス席へと運ばれ1点の先制を許した。打線はソフトバンク先発の上沢直之に初回から3者連続三振を奪われるなど、4回2死までは1人の走者も出すことができなかった。それでも2死から渡部聖弥に中前へ初安打を放つと、続くタイラー・ネビンが右中間テラス席へ1