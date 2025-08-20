◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが3連勝を飾った。打線は2回、先頭の山川穂高が西武先発の松本航の135キロカットボールを右中間テラス席へと運ぶ今季20号ソロで1点を先制した。先発の上沢直之は初回に先頭から3者連続三振を奪うなど完璧な立ち上がりを見せると、4回2死までは完全投球。この時点で8奪三振となり、今季最多を早くも更新したが、2死から渡部聖弥に中前へ初安打を許すと、