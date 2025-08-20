◆ソフトバンク―西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃外野手が代打で登場し、値千金の勝ち越し適時打を放った。同点の7回1死二塁で、佐藤直樹に代わって中村が打席へ。西武山田陽翔の外角ツーシームを捉えると、打球は右中間を越え、勝ち越しの走者が生還した。二塁へ進んだ中村は塁上で大きくガッツポーズを見せた。さらに続く野村勇が12号2ランを放ち、リードが拡大した。今季は先発出場する機会が