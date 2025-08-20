米NVIDIAは8月19日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 580.97」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.08」公開、NVIDIA App更新でRTX 40でも Smooth Motion対応へGamescomの中で予告されていたNVIDIA Appにおけるグローバル設定の搭載と、NVIDIA Smooth MotionをRTX 40向けに開放するドライバアップ