福岡県警田川署は20日、香春町の住宅で19日午後9時ごろ、女性が在宅中に見知らぬ男から住宅内をのぞかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代で上下黒色の服装。黒色のワンボックスカーで走り去ったという。