※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじレスに悩む妻は、夫が義妹と妊活していて彼女から夫婦関係を持つことを止められていることを知りませんでした。義妹は夫から妻を断ったという報告を受けて優越感に浸るのがやめられず、妻にレス解消のアドバイスをしたり夜のグッズを持ってきたりします。解消に向