◇明治安田J1リーグ第30節神戸1-0広島（2025年8月20日Eピース）神戸は敵地で広島と戦い、1―0で競り勝った。後半42分にCKからFW武藤嘉紀とDF本多勇喜が競り合い、3試合ぶりの得点となるオウンゴールを誘発。3試合ぶりの勝ち点3を奪い取った。FW大迫勇也が5月25日・清水戦以来約3カ月ぶりのスタメン復帰。吉田孝行監督が「良いコンディションになりつつある」と期待していたように、ポストプレーで攻撃の起点になり、前半