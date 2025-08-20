◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2025年8月20日ZOZOマリン）楽天・古謝樹は18日に24歳の誕生日を迎えてから初登板だった。すでに1年目の昨年の5勝に並び、自己最多の更新がかかっていた。「いろんな体験をできる24歳になりたい。チームもクライマックス圏内（争い中）ですし、しっかり勝ち切れるところで勝ち切りたい」打線は初回に4番・黒川の中前適時打で先制。4回は堀内の内野安打で1点を追加した。しかし、2―0の5回に4