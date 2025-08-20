2025年7月より、毎週金曜よる11時 日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のTVアニメ『桃源暗鬼』。10月からは続けて第二クール・練馬編が放送されることが決定！初回放送は2025年10月3日（金）。本作はシリーズ累計発行部数400万部を突破した「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎