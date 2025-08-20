日本―パリ・サンジェルマン前半、シュートを放つ神初（右）＝国立代々木競技場ハンドボール男子の国際親善試合が20日、東京・国立代々木競技場で行われ、日本代表がフランスリーグの強豪、パリ・サンジェルマンに23―30で敗れた。序盤は藤坂（大同東海）の得点などでリードを奪ったが、その後は相手の堅い守備と高さのある攻撃に苦しんだ。パリ・サンジェルマンの来日は3年連続。19日にはリーグHのジークスター東京に36―35