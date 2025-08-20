60代の男性が現金約4800万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生しました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは、静岡市清水区に住む60代の男性です。 警察によりますと、2025年6月中旬ごろ、SNS上で著名な実業家の画像が掲載された投資の広告にアクセスし、SNS（LINEグループ）を通じて投資家を騙った複数の人から株式投資に勧誘されました。7月上旬から8月中旬までの間に10回以上にわたって口座に現金を振り込み、計