¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»á¤Ï£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏ½Î¡×¤Ë¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Çºî²È¤Îº´Æ£Í¥»á¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£½¡ÃË»á¤ÏÁ°²ó¡Ê£··î£³£°Æü¡Ë¤ÎÂçÃÏ½Î¤Ç¡¢?ÀïÍ§?¤Îº´Æ£»á¤¬ÉÔÀ°Ì®¤Î¼ê½Ñ¤ÇÅÔÆâÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¡ÖÁ´²÷¤òµ§Ç°¤·¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£»á¤Ïº£·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²¾À­Æ°Ì®áî¼ê½Ñ¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ£±£¶Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦