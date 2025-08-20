静岡県の伊豆市や伊豆の国市で「消火栓用の筒先」が相次いで紛失している問題で、新たに伊東市でも「消火栓の筒先」や「消火ホース」がなくなっていることが分かりました。 伊東市危機管理課によりますと、8月に伊豆市や伊豆の国市で、消火ホース格納箱から「消火栓の筒先」などが盗難に遭う事案が発生したことを受け、8月15日に伊東市が各自主防災会に防災資機材の確認を依頼したところ、複数件、同様の事案が発生し