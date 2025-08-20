次回 8月23日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。8月23日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！メジャーデビュー25周年イヤーに突入したRIP SLYMEが、5人揃って「with MUSIC」に初出演！1年限定の再集結となった心境は？日本テレビ系「THE MUSIC DAY」でRIP SLYMEと一夜限りのコラボパフォーマンスを披露した櫻井翔から“withクエスチョン”も。スタジオライブでは、夏に聴きたい大ヒット曲「太陽と