◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節町田３―１Ｇ大阪（２０日・Ｇスタ）前半１７分にＣＫから主将ＤＦ昌子が頭で合わせ、先制に成功した町田。後半１１分にはピンチを迎えた。細かいパスをつながれ、Ｇ大阪ＦＷ宇佐美に１トラップから振り向きざまに右足でシュートを打たれたが、これはＧＫ谷が横っ跳びで好セーブした。Ｇ大阪は後半１６分、途中出場したＦＷウェルトンの左サイドからのシュートがはじかれたが、自らこぼれ球を