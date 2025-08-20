日本ラグビー協会は２０日、男子日本代表が１１月に予定している「リポビタンＤツアー２０２５」の欧州遠征において、Ｗ杯２連覇の「スプリングボクス」南アフリカ代表と、英ロンドンでテストマッチを行うと発表した。１１月１日にウェンブリー・スタジアムで試合を行う。日本代表は２０１５年Ｗ杯イングランド大会、１次リーグ初戦で、南アフリカ代表から勝利を挙げる大金星。「ブライトンの奇跡」を成し遂げ、同大会で歴史