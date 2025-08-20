「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」からのデビューを目指す次世代のクリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲＢＯＹＳＰＲＯＪＥＣＴ」による、初のワンマンライブ「ＳＴＰＲＢＯＹＳＦｅｓｔｉｖａｌＶｏｌ．１《ＳＴＡＲＳＬＩＧＨＴ―スターズライト―」が２０日、東京・池袋のｈａｒｅｖｕｔａｉで最終日を迎えた。ＢＯＹＳメンバー１９人で挑む初の公演。３日間６公演のチケットはソールドアウトで、デビ