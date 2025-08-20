火球とみられる光る物体について、光ってからおよそ8分後に大きな空振も聞こえていたんです。 19日午後11時過ぎ、鹿児島市から見ると桜島の右、南東方向。かなり明るい光でした。 そしてその8分後、耳を澄ますと…何かが爆発したような音がしました。 気象台が桜島に設置している2台の空振計のグラフです。午後11時16分過ぎに大きく振れています。この時間差があるのは設置場所が異なるからです。 気象台は「この空振が火球で