JRAが馬券を発売している第54回インターナショナルS（英G1、ヨーク芝2050メートル）は20日、15時35分（日本時間23時35分）に発走を迎える。ヨーク競馬場は午前10時31分（日本時間18時31分）に芝コースの馬場状態を発表し、前日から変わらず2050メートルのスタート地点からラスト4Fまでグッド（7段階ある馬場表記の最も乾いた状態から4番目）、そこからゴールまでグッドトゥファーム（同3番目）で、いずれもJRA表記の良馬場とな