日本テレビ「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のテレビアニメ『桃源暗鬼』（毎週金曜後11：00）が10月から続けて第2クール・練馬編が放送されることが決定した。あわせて、第4弾となるPV＆キービジュアルのほか、新キャラクターとキャストが公開された。【場面カット】桃太郎が敵？鬼の力が目覚める前の主人公・四季第4弾PVは、主人公・一ノ瀬四季が所属する鬼機関、敵対する桃太郎機関双方の新キャラクターが続