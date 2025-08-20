欧州株まちまち、独ＤＡＸ指数は利益確保で軟調 東京時間20:55現在 英ＦＴＳＥ100 9224.62（+35.40+0.39%） 独ＤＡＸ24338.90（-84.17-0.34%） 仏ＣＡＣ40 7990.14（+11.06+0.14%） スイスＳＭＩ 12247.48（+35.29+0.29%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:55現在 ダウ平均先物SEP 25月限44952.00（-47.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6421.2