徳島の夏を熱くする、阿波踊り。2025年も、県内各地で踊り絵巻が繰り広げられました。その中でも、古い町並みで踊り子を見られる、つるぎ町の阿波踊り大会にカメラが密着しました。 ■二層うだつの町並みが会場 つるぎ町の阿波踊り大会は毎年、貞光の二層うだつの町並みを会場に開かれます。 街の人も、この日を待っていました。 「有名連きとうけど、負けんように笑顔で踊りましょう、しっかりやっていこうよ」「ヤッ