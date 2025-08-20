中国のSNS・小紅書（RED）に、「日本のママから感謝の手紙を受け取ったけど、どうしたらいいか」との投稿があり、反響を呼んだ。日本で暮らす投稿者の女性は、日本人のママ友から子どもを介してもらった手紙と菓子折りの写真をアップ。手紙には「いつも仲よく遊んでいただきありがとうございます」「昨日はお家で遊ばせていただいたみたいで、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。今度ごあいさつにうかがいたいと思います」といった