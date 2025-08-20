ことし4月以降、新潟市内の公衆トイレなどが何者かに壊される被害が相次いでいます。修理費は約80万円。市民の血税から支払われることになります。誰が、何の目的で…警察が捜査しています。新潟市中央区のやすらぎ堤。散歩やサイクリングなどで多くの人が行きかい、いまの時期は水辺での食事も楽しめるスポットです。しかし……〈近くで働く人〉「この間の日曜日の夜9時過ぎくらい。物がぶつかっている、何かをぶつけているような