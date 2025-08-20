7回ソフトバンク1死二塁、代打中村が右中間に適時二塁打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクは七回に代打中村の適時二塁打で勝ち越し、野村の12号2ランで突き放した。上沢が7回2失点、12奪三振で9勝目。杉山は20セーブ目。貯金は今季最多の30。西武は自力でのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅。