中城海上保安部によりますと、20日午後5時ごろ、沖縄県うるま市のホワイトビーチ沖合で「米艦船で火災が発生した」と通報がありました。中城海上保安部によりますと、アメリカ軍の艦船からは煙が出ているということで、自衛隊の船舶が消火にあたっています。消火活動中の自衛隊の船舶によりますと、アメリカ軍の艦船の船首部分が燃えているということです。今も消火活動は続いています。今のところ、ケガ人の情報は入っていません