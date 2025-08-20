◇プロ野球セ・リーグ 阪神- 中日(20日、京セラドーム)中日先発の大野雄大投手が6回1失点で勝ち投手の権利を持って降板しました。大野投手は初回に2点のリードをもらうと、そのウラを打たせて取るピッチングで三者凡退、続く2回も無失点とします。しかし3回、先頭の熊谷敬宥選手にレフト前へヒットを許すと、バントとフライで2死三塁のピンチで2番・中野拓夢選手にヒットを浴び失点。さらに続く森下翔太選手にもヒットを許し2死一