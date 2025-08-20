防衛省の2026年度予算概算要求案が20日判明した。迎撃困難とされる「極超音速誘導弾」の量産に着手し、宇宙領域での能力強化に向け、27年度までに予定していた航空自衛隊の「航空宇宙自衛隊」への改編を、26年度中に実施する。