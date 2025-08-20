「ソフトバンク５−４西武」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが３連勝。７回２失点の快投をみせた上沢直之投手が日本ハム時代の２０２１年以来４年ぶりの２桁勝利に王手をかける９勝目をマークした。上沢は初回に３者連続三振を奪う抜群の立ち上がりをみせると、１−０で迎えた四回にネビンに逆転２ランを浴びたが、その後は修正。七回には１死満塁のピンチを招いたが、連続三振で切り抜けて雄たけびをあげた。