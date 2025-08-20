秋田県など東北地方北部は２０日、前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定になり、同県東部の仙北市を中心に大雨に見舞われた。気象庁によると、市内の桧木内（ひのきない）では午後７時半までの２４時間降水量が２６０ミリと、８月の観測史上最大を記録。桧木内川が氾濫し、集落に続く道路が冠水するなどした結果、２０世帯４６人が孤立した。市によると、けが人などの情報はない。気象庁によると、２１