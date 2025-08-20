キャスター辛坊治郎氏（69）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、検査キットで新型コロナの陽性反応が出たと明かした。辛坊氏はこの日放送のニッポン放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に生出演。番組冒頭で「昨日私、花粉症が始まったのではないか、と言ったのですが、その後の経過を見ると、もしかすると夏風邪、もしくはコロナ。よくわかりませんが。検査していませんから。そういう感染症