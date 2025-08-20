◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月20日横浜）阪神・才木と並ぶリーグトップの11勝をマークしているDeNA・東克樹（29）は、5回92球を投げて8安打3失点。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。初回1死一、二塁では、今季14打数7安打の打率5割、3本塁打と打ち込まれている4番・末包をチェンジアップで3球三振。「思うようにやられている。仕事をさせないように」との意気込み通りに封じた。しかし3回は投手の大瀬良