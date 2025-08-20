気象台は、午後8時54分に、大雨警報（浸水害）を岩見沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・岩見沢市に発表 20日20:54時点空知地方では、20日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岩見沢市□大雨警報【発表】・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量30mm