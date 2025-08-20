俳優の山田裕貴が20日、都内で開催された映画『ベートーヴェン捏造』レッドカーペット＆プレミアムナイトイベントに、古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、小手伸也、野間口徹、関和亮監督と共に出席。本作撮影時の神尾に対する思いを語った。【写真】古田新太のベートーヴェンの再現度がスゴすぎる！本作は、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った歴史ノンフィクション『ベー