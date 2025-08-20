きょうも厳しい残暑となり、山梨県甲府で38.4℃を観測するなど各地で猛暑日となりました。一方、東北の北部を中心に大雨となり、河川が氾濫した秋田県の一部の地域で緊急安全確保が発表されました。大雨の影響で秋田県仙北市を流れる桧木内川が氾濫。記者「いまも茶色い濁流が川下の方に向かって流れていくのを確認できます」雨は現在も降り続いていて、185世帯378人を対象に緊急安全確保が発表されています。きょう青森県など東北