8月8日に第5子となる次女の出産を発表した元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）。産後間もない彼女の精力的な“発信”にさまざまな意見が飛び交っている。まずは、辻のSNS更新を振り返ってみよう。9日、自身のインスタグラムにて夫の杉浦太陽（44）や長女の希空（のあ・17）らとの家族写真とともに《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》と報告。14日には《5人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました