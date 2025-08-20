愛知県警本部自宅で拳銃や実弾を所持したとして、愛知県警半田署は20日、銃刀法違反（加重所持）の疑いで同県東浦町、無職種市博容疑者（74）を逮捕した。「拳銃などを持っていることを忘れていた」と供述している。署は入手した経緯を調べる。逮捕容疑は20日、自宅で拳銃1丁と実弾5個を保管して所持した疑い。署によると、種市容疑者が16日に自宅で暴れたため、同居の家族が通報し、駆け付けた署員が実弾のようなものを発見