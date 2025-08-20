札幌市南区にある民間動物園「ノースサファリサッポロ」＝6月札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」が必要な許可を得ずに市街化調整区域で開設された問題で、運営会社「サクセス観光」が、国からの補助金返還命令に対し、取り消しを求め提訴を検討していることが20日、同社代理人弁護士への取材で分かった。経済産業省が所管する中小企業基盤整備機構によると、2023年2月、同社に「事業再構築補助金」6千万円の交