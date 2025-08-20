8月20日、山下美月がInstagramを更新した。【写真】美うなじを見せた浴衣SHOTを公開山下は、自身のInstagramアカウントにて、「映画『火喰鳥を、喰う』完成披露イベントでした」と、出演映画イベントへの登壇を報告。続けて、「素敵な夏衣での登壇でした」「10月3日の映画の公開が楽しみです」と綴ると、黒地に赤い椿が描かれたシックな浴衣姿の写真を公開した。この投稿に対し、SNS上のファンからは、「これがホンマの浴衣美人」